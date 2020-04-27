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العضايلة: قد نمدد عطلة موظفي الحكومة لأسبوع آخر

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العضايلة: قد نمدد عطلة موظفي الحكومة لأسبوع آخر العضايلة: قد نمدد عطلة موظفي الحكومة لأسبوع آخر

جي بي سي نيوز:- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنه لم يصدر قرارا حتى الآن بخصوص عودة موظفي القطاع العام، أو تمديد العطلة والتي ربما تمتد لأسبوع آخر.

وأضاف في اتصال هاتفي لـ برنامج “البث المباشر من عمان” عبر أثير إذاعة المملكة الاردنية الهاشمية، أن ما نشر حول السماح للمواطنين بالعودة إلى العمل، صدر عن إحدى لجان الأوبئة كتوصية، إلا أنه لم يتخذ فيه قرار حتى الآن.

وأكد العضايلة أنه إذا كان هناك قرار فسيعلن عنه الأسبوع المقبل، سواء بعودة الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل، أو تمديد العطلة لأسبوع آخر.

وبين أن الموظفين سيعودون للعمل بالحد الأدنى عند اتخاذ القرار، وبنسبة تتراوح ما بين 20%-30%.

وأشار العضايلة إلى أن أغلب المنشآت بالقطاع الخاص، وخاصة في قطاع الصناعة بدأت في العمل بنسبة 30%، و من الممكن أن تصل إلى 65%.

وحول الإجراءات التي ستتخذها ، وفيما إذا كانت هذه الإجراءات نهائية، قال العضايلة إن تقييم الأمور سيكون أسبوعيا، ويجري تعديلها وفق هذه التقييمات.

ولفت العضايلة إلى أن عدد التصاريح يمكن أن يصل الأسبوع المقبل إلى نصف مليون تصريح، ومن ضمنها التصاريح التي يمنحها الحكام الإداريون بمجموع 200 تصريح يوميا بحد أعلى.

وبشأن أزمة الصحف الورقية، قال العضايلة إن هذه الأزمة ليست جديدة، ولكن تفاقمت بسبب كورونا، مضيفا: “بذلنا كل جهد ممكن في حلها ونأمل أن نصل إلى حلول لها وإنقاذها من الانهيار”.

وتمنى العضايلة من سكان المملكة الالتزام بإجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي، مشيرا أن ذلك يصب في مصلحتهم ومصلحة المجتمع بالكامل. الغد

 

 

جي بي سي نيوز

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