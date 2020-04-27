"هدف": تسجيل السعوديين ذوي الأجور من 3200 ريال بمبادرة دعم التوظيف

الرياض- مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، عن إتاحة تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال بدلا من 4 آلاف ريال في مبادرة دعم التوظيف بشكل استثنائي وبأثر رجعي من بداية شهر يوليو/ تموز 2019 إلى 27 أبريل/ نيسان 2020، حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، ورفع مستوى استقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا الصندوق في بيان له، اليوم الاثنين، منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا في مبادرة دعم التوظيف، وذلك لمدة 13 يوماً (حتى تاريخ 10 مايو/ أيار 2020) للاستفادة من دعم الصندوق من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

أوضح أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو/ تموز 2019 (بأثر رجعي) فقط.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين جرى توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو/ تموز 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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