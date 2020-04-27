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عودة التلاميذ إلى المدارس في النرويج في ظل كورونا

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عودة التلاميذ إلى المدارس في النرويج في ظل كورونا عودة التلاميذ إلى المدارس في النرويج في ظل كورونا
أعادت مملكة النرويج حيث يبدو تفشي وباء كوفيد-19 تحت السيطرة، اليوم الإثنين فتح المدارس الابتدائية، في خطوة جديدة في سياق رفع تدريجي للقيود في المملكة، ما يثير قلق بعض الأهالي.

وبعد أسبوع من إعادة فتح دور الحضانة، عاد الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات الى مقاعد الدراسة بعد 6 أسابيع من “التعلم عن بعد”.

 

وأشارت زهور رسمت على الأرض أمام المباني إلى المسافة التي يجب احترامها، بالإضافة إلى العديد من العلامات المتعددة الألوان، في إشارة إلى أن الخطر لا يزال موجودًا.

وعُلقت لافتات على البوابات ترحب بعودة الأطفال إلى المدرسة، وكتب عليها بخط اليد “من اللطيف رؤيتك مجددا”. وكتب على رسم طفل يمثل قوس قزح بأحرف كبيرة “كل شيء سيكون على ما يرام”.

لكن هذه الخطوة لا تكفي لتبديد المخاوف، إذ أطلقت حملة على فيسبوك بعنوان “يجب الا يكون طفلي حقل تجارب لكوفيد-19” شارك فيها 30 ألف شخص.

المشرق نيوز

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