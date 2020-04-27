"سليمان الحبيب" تصعد بأرباحها 5.4% بالربع الأول من 2020

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لمجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية، بالربع الأول من عام 2020، ارتفاع صافي الأرباح 5.35% مقارنة بالربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 246.6 مليون ريال، بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 234.08 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى نمو الإيرادات، بقطاع المستشفيات، والصيدليات، إلى جانب استمرار نمو قطاع الحلول.

وأشارت إلى أن النمو في الايرادات جاء نتيجة زيادة أعداد المرضى وتحديدا في مستشفى الخبر والذي تم البدء في تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2019م.

كما لفتت إلى أن المجموعة استطاعت المحافظة على نفس نسب هوامش الربحية خلال فترات المقارنة، وذلك بالرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر.

وعلى مستوى ربعي، تراجع صافي الأرباح نحو 8.7%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 270.18 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أنه لا يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى آثار فيروس كورونا المستجد، ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي،.

وتابعت: "في ضوء عدم التأكد من الأثر الاقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به للأثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة ".

وأكدت الشركة أن هذه التطورات من الممكن أن تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدية والوضع المالي للشركة مستقبلاً.

وأعلنت مجموعة سليمان الحبيب، في وقت سابق، أنه سوف يكون هناك تأثير سلبي على الأنشطة التشغيلية خلال فترة الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.

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