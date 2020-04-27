أخبار عاجلة

8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"سليمان الحبيب" تصعد بأرباحها 5.4% بالربع الأول من 2020

Print
"سليمان الحبيب" تصعد بأرباحها 5.4% بالربع الأول من 2020 "سليمان الحبيب" تصعد بأرباحها 5.4% بالربع الأول من 2020

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لمجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية، بالربع الأول من عام 2020، ارتفاع صافي الأرباح 5.35% مقارنة بالربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 246.6 مليون ريال، بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 234.08 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى نمو الإيرادات، بقطاع المستشفيات، والصيدليات، إلى جانب استمرار نمو قطاع الحلول.

وأشارت إلى أن النمو في الايرادات جاء نتيجة زيادة أعداد المرضى وتحديدا في مستشفى الخبر والذي تم البدء في تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2019م.

كما لفتت إلى أن المجموعة استطاعت المحافظة على نفس نسب هوامش الربحية خلال فترات المقارنة، وذلك بالرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر.

وعلى مستوى ربعي، تراجع صافي الأرباح نحو 8.7%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 270.18 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أنه لا يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى آثار المستجد، ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي،.

وتابعت: "في ضوء عدم التأكد من الأثر الاقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به للأثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة ".

وأكدت الشركة أن هذه التطورات من الممكن أن تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدية والوضع المالي للشركة مستقبلاً.

وأعلنت مجموعة سليمان الحبيب، في وقت سابق، أنه سوف يكون هناك تأثير سلبي على الأنشطة التشغيلية خلال فترة الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.

ترشيحات:

"التعاونية" ومجموعة الحبيب الطبية تطلقان خدمة تقديم الرعاية الصحية عن بعد

"سليمان الحبيب" تقتنص نصف الأرباح السنوية لقطاع الرعاية الصحية السعودي خلال 2019

"هدف": التحاق 51 ألف مواطن بمبادرة دعم أجور السعوديين

الحبوب ترسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2020

الإيجابية تغلب على أسهم "التجزئة" بالسوق السعودي بعد عودة النشاط جزئياً

الأجانب والخليجيون يتجهون للشراء بالسوق السعودي الأسبوع الماضي

أمانة الرياض تضع 13 اشتراطاً لعودة الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة

بـ995 مليون ريال.. السعودية تتعاقد مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية