إذا كنت تعاني من مشكلة فى الهضم.. تعرف على أطعمة تساعد على الهضم بشكل جيد

يجب الإهتمام بالطعام الصحى و نظام غذائى جيد للحفاظ على جسم صحى و ذلك بتناول أطعمة تحتوى على فيتامينات و عناصر ضرورية للجسم،كما هناك من يعانى من مشكلة الهضم،لذا نعرض بعض الأطعمة التى تفيد فى الهضم.
الفواكه الطازجة:
تعتبر الفاكهة خفيفة على المعدة كما تخلو من مواد حافظة و دهون مضرة بالجسم، و كذلك مفيدة لصحة الجهاز الهضمى،و من افضل الفاكهة الموز و ذلك لأنه غنى بإنزيمات تساعد على الهضم و يحتوى على البوتاسيوم،كما يعتبر البرتقال و التفاح و البطيخ من أفضل الفواكه للهضم.
الزبادى:
يحتوى على بكتيريا لها دور فى محاربة البكتيريا الضارة الموجودة فى المعدة التى تعمل على إعاقة عملية الهضم.
الشوفان:
يعمل على تخليص الجسم من مشكلة الامساك،كما أنه يحتوى على الكربوهيدرات و الالياف التى تعمل على زيادة معدلات الكاقة فى الجسم.
الخضروات:
الخضروات غنية بالألياف التى تعمل على تنظيف و تطهير الجهاز الهضمى من البكتيريا،كما تحتوى على فيتامينات و معادن و نسبة من الماء،لذا ينصح بتناولها.