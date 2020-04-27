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إذا كنت تعاني من مشكلة فى الهضم.. تعرف على أطعمة تساعد على الهضم بشكل جيد

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إذا كنت تعاني من مشكلة فى الهضم.. تعرف على أطعمة تساعد على الهضم بشكل جيد إذا كنت تعاني من مشكلة فى الهضم.. تعرف على أطعمة تساعد على الهضم بشكل جيد

يجب الإهتمام بالطعام الصحى و نظام غذائى جيد للحفاظ على جسم صحى و ذلك بتناول أطعمة تحتوى على فيتامينات و عناصر ضرورية للجسم،كما هناك من يعانى من مشكلة الهضم،لذا نعرض بعض الأطعمة التى تفيد فى الهضم.

الفواكه الطازجة:

تعتبر الفاكهة خفيفة على المعدة كما تخلو من مواد حافظة و دهون مضرة بالجسم، و كذلك مفيدة لصحة الجهاز الهضمى،و من افضل الفاكهة الموز و ذلك لأنه غنى بإنزيمات تساعد على الهضم و يحتوى على البوتاسيوم،كما يعتبر البرتقال و التفاح و البطيخ من أفضل الفواكه للهضم.

الزبادى:

يحتوى على بكتيريا لها دور فى محاربة البكتيريا الضارة الموجودة فى المعدة التى تعمل على إعاقة عملية الهضم.

الشوفان:

يعمل على تخليص الجسم من مشكلة الامساك،كما أنه يحتوى على الكربوهيدرات و الالياف التى تعمل على زيادة معدلات الكاقة فى الجسم.

الخضروات:

الخضروات غنية بالألياف التى تعمل على تنظيف و تطهير الجهاز الهضمى من البكتيريا،كما تحتوى على فيتامينات و معادن و نسبة من ،لذا ينصح بتناولها.

المشرق نيوز

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