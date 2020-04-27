حملات لجمع المتسولين في محافظة بورسعيد للوقاية من الأمراض

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على إقامة حملات يومية في شهر رمضان المبارك لجمع المتسولين المنتشرين فى شوارع المدينة خلال هذه الفترة وجرى التنسيق بين اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد والمحافظ بمشاركة دوريات الشرطة مع اجهزة الاحياء والتضامن الإجتماعى للقبض على المتسولين لأنهم يسيئون للوجه الحضاري لبورسعيد ويشكلون خطورة على الصحة العامة.

وأشار المحافظ إلى أبناء بورسعيد أن يجرى التحري عن المكان الذى تذهب إليه اموال الذكاة والصدقات للمستحقين من خلال لجان الذكاة المعتمدة بالاوقاف وجمعيات المجتمع المدني وللاسر المحتاجة في منزلها وأسر عمارات العزل في المناطق الشعبية لمحاربة المتسولين لمحافظة بورسعيد.