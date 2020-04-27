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حملات لجمع المتسولين في محافظة بورسعيد للوقاية من الأمراض

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حملات لجمع المتسولين في محافظة بورسعيد للوقاية من الأمراض حملات لجمع المتسولين في محافظة بورسعيد للوقاية من الأمراض

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على إقامة حملات يومية في شهر رمضان المبارك لجمع المتسولين المنتشرين فى شوارع المدينة خلال هذه الفترة وجرى التنسيق بين اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد والمحافظ بمشاركة دوريات الشرطة مع اجهزة الاحياء والتضامن الإجتماعى للقبض على المتسولين لأنهم يسيئون للوجه الحضاري لبورسعيد ويشكلون خطورة على الصحة العامة.

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88F52D7E 7344 4989 B200 9DCC9718722A 300x225 - حملات لجمع المتسولين في محافظة بورسعيد للوقاية من الأمراض

EB352D8F 190B 40FF 8733 E3A6D7DDB44F 300x225 - حملات لجمع المتسولين في محافظة بورسعيد للوقاية من الأمراض

7BBECBED 1AE7 4986 B3CE D1A6B6355AD3 300x225 - حملات لجمع المتسولين في محافظة بورسعيد للوقاية من الأمراض

وأشار المحافظ إلى أبناء بورسعيد أن يجرى التحري عن المكان الذى تذهب إليه اموال الذكاة والصدقات للمستحقين من خلال لجان الذكاة المعتمدة بالاوقاف وجمعيات المجتمع المدني وللاسر المحتاجة في منزلها وأسر عمارات العزل في المناطق الشعبية لمحاربة المتسولين لمحافظة بورسعيد.

المشرق نيوز

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