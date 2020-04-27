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بالفيديو : تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

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بالفيديو : تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بالفيديو : تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

جي بي سي نيوز :- انطلقت اليوم الثلاثاء تظاهرات بواسطة السيارات في العديد من المناطق اللبنانية رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع المواد الاستهلاكية، في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.

وأكد المشاركون أن التحرك يحترم شروط التباعد الاجتماعي والوقاية من ، حيث ارتدوا كمامات واقية وأقلت السيارة الواحدة شخصين اثنين فقط.

وفي صيدا انطلقت السيارات من ساحة تقاطع إيليا في المدينة، حيث جابت الشوارع رافعة الأعلام اللبنانية، قابلتها على الشرفات والمباني رايات مماثلة تأييدا لتحركات المتظاهرين، وقد تقيد المشاركون بالإرشادات الصحية الوقائية.

وقال المتظاهرون إن مسيرتهم هذه تعتبر "رسالة تأكيد على استمرار ثورتهم التي لن تنطفئ وقيام مطالبهم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لحين انكفاء الوباء عن اللبنانيين وخروجهم من الحجر سالمين".

المصدر: وكالات

 

جي بي سي نيوز

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