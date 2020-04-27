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الباحة للاستثمار تقلص خسائرها خلال 2019 بأكثر من النصف

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الباحة للاستثمار تقلص خسائرها خلال 2019 بأكثر من النصف الباحة للاستثمار تقلص خسائرها خلال 2019 بأكثر من النصف

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية تقليص خسارتها خلال عام 2019 بنسبة 50.7% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة اليوم الاثنين، بلغ صافي خسارتها نحو 5.042 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 10.3 مليون ريال في عام  2018.

وعزت الشركة سبب انخفاض الخسارة خلال هذا العام 2019م مقارنة مع خسارة العام السابق 2018م لوجود فروقات بالربط الزكوي غير متكررة للأعوام من 2000 وحتى 2010 تم تسجيلها عام 2018 م، وذلك على الرغم من استبعاد بعض الممتلكات والآلات والمعدات لشركة الباحة وهي مصنع الجلد الصناعي، ومشروع التلفريك، ومباني مزرعة الدواجن) بمبلغ وقدره 8.05 مليون ريال الغير متكررة.

كانت الشركة أعلنت مؤخراً عن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية السنوية في المهلة المحددة لها لعدم الإنتهاء من متطلبات عملية المراجعة من قبل المراجع الخارجي.

وأكدت الشركة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية، في الوقت المحدد إنما يعود فقط لإجراءات المراجعة، وأنه من المتوقع انتهاء المراجع الخارجي من أعمال المراجعة، ونشر القوائم المالية قبل 25 أبريل / نيسان المقبل.

وتوقعت  الشركة تأثر أعمالها ونتائجها المالية لشركاتها التابعة جراء القرارات والتدابير الاحترازية الصادرة من حكومة المملكة العربية للحد من انتشار المستجد.

ترشيحات:

"الباحة" تتوقع تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا"

"الباحة" تحصل على تخفيض مطالبات زكوية.. وتتوقع أثراً إيجابياً

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