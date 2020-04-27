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8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020
-
السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل
-
السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية
-
السبت 16 مايو 2020 11:15 صباحاً
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر
-
السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية
-
السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية
-
السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020
-
السبت 16 مايو 2020 11:01 صباحاً
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور
-
السبت 16 مايو 2020 10:51 صباحاً
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية
-
السبت 16 مايو 2020 10:36 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
متظاهرون يقطعون الطرقات في لبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 27 أبريل 2020 11:06 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
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