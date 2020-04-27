"المراكز" تعلن إعادة الافتتاح الجزئي لمراكزها التجارية باستثناء "مكة مول"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المراكز العربية عن إعادة الافتتاح الجزئي لمراكزها التجارية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، باستثناء "مكة مول".

وأوضحت الشركة، في بيان لـ" تداول" اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة جاءت بناءً على الأمر الملكي الصادر، أمس الأحد، برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة (باستثناء مكة المكرمة)، والسماح باستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأكدت الشركة أن المراكز التجارية للشركة التي سيتم إعادة افتتاحها ستلتزم بكافة اللوائح الإرشادية الحكومية المحدثة والمتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.

وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تطبيق عدة تدابير شاملة خلال هذه الفترة، وتشمل فرض إجراءات فحص درجة حرارة جميع الزوار، وتوزيع الأقنعة الواقية ومعقمات الأيدي عند كافة مداخل المراكز التجارية، والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي.

كما لفتت إلى أن إدارة الشركة ستقوم بمتابعة ودراسة حجم الأثر المالي الناتج عن جميع المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع، وسوف يتم الإعلان عن أية تطورات في حينها.

ونوهت الشركة إلى أن كافة المراكز الترفيهية، ودور السينما، والنوادي الرياضية والصحية، وصالونات وعيادات التجميل، والمطاعم والمقاهي ستظل مغلقة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد أمراً ملكياً يتضمن، رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.

وأعلنت الشركة، في منتصف مارس/آذار الماضي، عن إغلاق جميع مراكزها التجارية بالمملكة مؤقتاً، بالتزامن مع التدابير الوقائية، التي أعلنت عنها حكومة المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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