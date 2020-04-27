الرئاسة الإيرانية: روحاني أكد لبوتين عزمه على مواصلة مشاورات أستانا حول سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عزمه مواصلة مشاورات "صيغة أستانا" حول سوريا على أرفع مستوى.

وكشفت الرئاسة الإيرانية، في بيان، أن روحاني قال لبوتين، خلال مكالمة هاتفية بينهما: "نؤكد على ضرورة مواصلة الحوار بين إيران وروسيا وتركيا في إطار مسار أستانا، من أجل العمل على حل أزمات المنطقة".

من جانب آخر قالت الرئاسة الإيرانية إن روحاني وبوتين بحثا مكافحة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية على طهران أيضا.

وبخصوص العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، قال روحاني، بحسب البيان، إن "الولايات المتحدة لا تزال تمارس الضغوط على إيران، على الرغم من تفشي فيروس كورونا، وتحول دون حصول طهران على قرض من صندوق النقد الدولي".

وجدد الرئيس الإيراني وصف العقوبات الأمريكية بأنها "انتهاك لحقوق الإنسان"، مضيفا أن "الدول الغربية تتحدث كثيرا عن حقوق الإنسان لكنها تتصرف بشكل مختلف من الناحية العملية".

كما اتهم روحاني كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسة "تحركات استفزازية في المنطقة".

وفي تطرقه إلى ملف وباء كورونا، أشار روحاني إلى أن العالم يواجه اليوم ظروفا صعبة، تجعل من الضروري على الدول الصديقة أن تكثف تعاونها في مكافحة الوباء. ودعا إلى تبادل الخبرات بين روسيا وإيران في مكافحة كورونا.

المصدر: RT