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8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية
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السبت 16 مايو 2020 11:15 صباحاً
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر
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السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية
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السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية
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السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020
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السبت 16 مايو 2020 11:01 صباحاً
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور
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السبت 16 مايو 2020 10:51 صباحاً
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية
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السبت 16 مايو 2020 10:36 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
مصر
CBC Egypt
"عهد" مش عارفة هتلاقيها من مين ولا من مين!.. معقولة ممكن يكون كل اللي حواليك بـ 100 وش كده!!
مصر
CBC Egypt
الاثنين 27 أبريل 2020 04:07 صباحاً
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