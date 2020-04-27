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فوائد الحرنكش للرجال

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فوائد الحرنكش للرجال فوائد الحرنكش للرجال

الحرنكش

يعتبر الحرنكش مصدر للعديد من العناصر المفيدة والنافعة للجسم ولا يعرفها الكثير من البشر، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات مثل فيتامين "ـأـ" وفيتامين "جـ"، وفيتامين "كـ" وغيرها من المواد المهمة للجسم الإنسان. ولكن هناك فوائد للحرنكش مهمة جدا لصحة الرجال.

فوائد الحرنكش للرجال

  • يحتوي الحرنكش على 16% من البروتينات المهمة للجسم والتي تمد الجسم بالبرتين اللازم له خلال اليوم، كما تعد مصدر مهم للكالسيوم المفيد جداً لصحة الأسنان والعظام.
  • يقوي الحرنكش من أمراض القلب وتصلب الشريين ويعزز من الصحة الجنسية عند الرجال، كما أنخ من الأطعمة التي تحارب الأنيميا فيعمل على تقوية الجسم وبالتالي قدرة الشخص على ممارسة العلاقة الزوجية.
  • أثبتت ثمرة الحرنكش فعاليتها في محاربة سرطان البرستاتا وهو مرض شائع بين الرجال.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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