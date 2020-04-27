تعرف على فوائد الشاي الأخضر لصحتك

الشاي الأخضر هو أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعًا، وفوائد الشاي الأخضر كثيرة وهي ما يجعل استهلاكه بشكل ثابت يعالج مشاكل صحية شائعة

فوائد الشاي الأخضر بالتفصيل:

1-يساعد في خفض الوزن

الشاي الأخضر يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي يساعد في خسارة الوزن. والعوامل المسؤولة عن زيادة عملية التمثيل الغذائي في الشاي الأخضر هي على الأرجح مادة الكافيين ومادة البوليفينول الموجودة في أوراق الشاي.

3- يحافظ على صحة أسنانك

وجدت دراسة واسعة النطاق أجريت في اليابان أن شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا يحافظ على أسنانك صحية ويمنع أمراض اللثة التي تسبب فقدان الأسنان في سن الشيخوخة. وتتواجد في الشاي الأخضر جزيئات مضادة للبكتيريا تساهم في الحفاظ على الأسنان. ينخفض لدى الأشخاص الذين شربوا ما لا يقل عن كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا، خطر فقدان 19% من أسنانهم مقارنة بالذين لم يشربوا الشاي الأخضر كل يوم. بالنسبة للنساء بصفة خاصة كانت فرص الإصابة بأمراض اللثة لديهن أقل بـ 13% من النساء اللواتي لم يشربن الشاي الأخضر.

4- يقلل من الكولسترول

الاستهلاك الثابت من الشاي الأخضر يؤثر بشكل إيجابي على انخفاض الكولسترول السيئ في الدم.

وأظهرت دراسة نشرت في دورية المجلة الطبية البريطانية، أن اليابانيين الذين استهلكوا الشاي الأخضر يوميًا كان لديهم مستويات أقل من الكولسترول والدهون الثلاثية. ومع ذلك أظهر مستوى الكولسترول الجيد في الدم ارتفاعًا.

وتشير بعض الدراسات إلى أن هناك انخفاض في خطر الإصابة بأمراض القلب لدى المستهلكين المنتظمين للشاي.