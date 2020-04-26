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صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ364 ألف عامل فى الغربية

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صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ364 ألف عامل فى الغربية صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ364 ألف عامل فى الغربية

صرح طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الأحد في تصريح له، إن مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، والمدارس المخصصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، أنهوا صرف منحة العمالة غير المنتظمة ل364 ألف عامل بقيمة 181 ألفًا و500 جنيه‪.‬

 

وتبين ذلك لتوفير كل طرق الدعم للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة المستجد.، وجرى تخصيص 322 منفذًا للصرف، ضمت 237 مكتبًا للبريد، و77 فرعًا لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

 

 

وأكد المحافظ، على إستمرار تعقيم وتطهير منافذ الصرف، وتجهيز أماكن إنتظار للمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المشرق نيوز

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