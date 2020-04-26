التعليم: 6 إجراءات وقائية من الكورونا داخل لجان امتحانات الثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة في لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة ٢٠١٩-٢٠٢٠ في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وتبين ذلك من خلال رسالة صوتية بثها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء اليوم الأحد، إذا أكد أنه لا إلغاء إمتحانات الثانوية العامة.

وأضاف شوقي، أن الدولة تسعى للتخفيف المتدرج للقيود للحفاظ على صحة الناس وعجلة الإنتاج في نفس الوقت، مشيرًا إلى فتح المنشآت بالتدريج للحفاظ على الحياة مع استمرار العمل.

وتابع شوقي، أن عقد امتحانات الثانوية العامة من أجل الحفاظ على مستقبل الطلاب مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، قائلا: “تلك المخاطرة كالتي نأخذها لشراء السلع من السوبر ماركت”.

وأشار شوقي أن الطلاب الذين لا يثقون في قدرة الوزارة على تأمينهم يمكنهم تأجيل الامتحانات للعام الدراسي المقبل بكامل الدرجة، ولهم حرية الاختيار في ذلك.

وتبين أن تلك الإجراءات الوقائية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة تتمثل في: زيادةعدد لجان امتحانات الثانوية مرة ونصف عن المعتاد، وتزويد اللجان ببوابات تعقيم لحماية الطلاب والمراقبين والعاملين، وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحان وبعده، وتوزيع كمامات على جميع الطلاب والمراقبين قبل الدخول، وتوزيع رداء للقدمين قبل دخول اللجان، وتطبيق تباعد المسافات بين الطلاب داخل اللجنة لمنع العدوى.