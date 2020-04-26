لمواجهة كورونا..تطهير وتعقيم 10274 منشأة حكومية بالغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، على الانتهاء من تطهير وتعقيم 10274 منشأة حكومية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة للمشاركات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال.

وذكر رحمي، أن عمليات التطهير والتعقيم شملت كلًا من 2199 مسجدًا، و63 كنيسة، و1711 مدرسة، و4211 شوارع وميادين رئيسية، و752 موقف سيارات، و609 منشآت صحية، و341 سوقًا، و18 محكمة، و248 بنكًا، و122 قسم شرطة.

وأكد رحمي، على مواصلة الحملات بتعقيم وتطهير مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.