ضبط 11 مخبزًا لإنتاجهما خبزًا مخالفًا للمواصفات فى البحيرة

حرصت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم الأحد، بعمل حملة مفاجئة على المخابز، وذلك لمتابعة مدى إلتزامهما بالشروط والمواصفات، ومواجهة تهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء.

وتمكنت الحملة عن ضبط 11 مخبز بمركز الدلنجات لإنتاجهما خبزًا مخالفًا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم، لكسب أرباح غير مشروعة.

وتبين أن الحملة بإشراف كلًا من كمال راشد، وكيل وزارة التموين، ووجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى، مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأغلق مخبز بمركز إدكو، لتصرفه فى حصته من الدقيق المدعم، وحررت المحاضر اللازمة لإبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيق.

وشدد هشام أمنة، محافظ البحيرة، على القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى إلتزامهما بالقرارات التموينية، ومتابعة تاريخ صلاحية وإنتهاء السلع.