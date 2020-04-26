أخبار عاجلة

8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بجنوب بورسعيد

Print
توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بجنوب بورسعيد توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بجنوب بورسعيد

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى في محافظة بورسعيد ، اليوم الأحد، عن توزيعها 1000 كرتونة مواد غذائية، على جميع الأسر الذى جرى وضعها في الحجر الصحي، و العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

 

 

وأكدت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي في بورسعيد ، أن كراتين المواد الغذائية تضم “أرز، زيت، سكر، جبن، صلصة، سمن، شاي، فول”، بالإضافة لشنطة تشمل “لحوم”فراخ، خضار، وبقوليات، تكفى الأسرة لمدة أسبوع، وأكدت أن عمليات التوزيع المجانية ستستمر على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

 

 

وشكرت سوسن حبيشي، مدير مديرية التضامن الإجتماعى في بورسعيد ، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وذالك لدعم المستمر الذى تقدمه هيئة قناة السويس منذ ظهور فيروس “كورونا”.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية