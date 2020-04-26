توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بجنوب بورسعيد

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى في محافظة بورسعيد ، اليوم الأحد، عن توزيعها 1000 كرتونة مواد غذائية، على جميع الأسر الذى جرى وضعها في الحجر الصحي، و العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

وأكدت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي في بورسعيد ، أن كراتين المواد الغذائية تضم “أرز، زيت، سكر، جبن، صلصة، سمن، شاي، فول”، بالإضافة لشنطة تشمل “لحوم”فراخ، خضار، وبقوليات، تكفى الأسرة لمدة أسبوع، وأكدت أن عمليات التوزيع المجانية ستستمر على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وشكرت سوسن حبيشي، مدير مديرية التضامن الإجتماعى في بورسعيد ، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وذالك لدعم المستمر الذى تقدمه هيئة قناة السويس منذ ظهور فيروس “كورونا”.