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الصحة تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

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الصحة تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة الصحة تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

صرحت وزارة الصحة والسكان، اليوم في تصريح لها، عن تسجيل 227 حالة جديدة مصابة بفيروس كوورنا ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة.

 

 

 

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة  لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن 39 مصابًا بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وجميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.

 

 

وتابع مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا “كوفيد-19” ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

 

 

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

 

وأضاف مجاهد أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

المشرق نيوز

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