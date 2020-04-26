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مباحث التموين بكفرالشيخ تحبط محاولة تهريب 18 طنًا من الدقيق المدعم

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مباحث التموين بكفرالشيخ تحبط محاولة تهريب 18 طنًا من الدقيق المدعم مباحث التموين بكفرالشيخ تحبط محاولة تهريب 18 طنًا من الدقيق المدعم

تمكنت مباحث بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من إحباط تهريب 18 طنًا من الدقيق البلدي المدعم لخارج المحافظة، مُحملين على سيارتين، ومتوجهين لمحافظة القليوبية.

 

 

وتلقى رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، معلومات أكدت تردد شخصين على مركز قلين، والبحث عن دقيق مدعم، وإعادة بيعه فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

وتأكد من المعلومات وتبين أنهما كلًا من “محروس.ع.ع”، و”محمد.م.ع”، مقيمان بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى أخذ إذن من النيابة العامة، وإعداد كمين لهما بمدينة قلين، بالتعاون مع مركز الشرطة وقوة من المباحث، جرى ضبطهما وبحيازتهما السيارتين رقمى “ق.ف.ن 1295″، و”ق.ا.و 2789″، محملتين بـ360 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 18 طنًا من الدقيق البلدي المدعم.

 

 

وتبين ضبط الكميات، وأخذ المتهمين لمركز شرطة قلين، وتحرير محضر رقم 343 جنح أمن دولة عليا طوارئ قلين، وإبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيق.

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية