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الصحة العراقية تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا

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الصحة العراقية تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا الصحة العراقية تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا

صرحت وزراة الصحة العراقية اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” في العراق، وفقًا لما ذكرته قناة “السومرية” العراقية.

 

وأكدت الوزارة في بيان، إلى تسجيل مختبرات وزارة الصحة والبيئة اليوم 57 إصابة في العراق، موضحة، أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما جرى تسجيل 39 حالة شفاء، فيما ذكرت قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية، أن إجمالي الإصابات بلغ 1820.

وأضافت الوزارة: “جرى فحص 3074 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 71471”.

المشرق نيوز

شبكة عيون الإخبارية