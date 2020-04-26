ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في سوريا إلى 43 إصابة

صرحت وزارة الصحة السورية، اليوم في تصريح لها، عن تسجيل إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 43 إصابة شفيت منها 14 حالة وتوفيت 3 حالات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية السورية الرسمية “سانا”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تخصيص 35 مليون دولار ضمن برنامج مساعدة لغرب سوريا في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، بما يشمل محافظة إدلب إذا آخر جيب للفصائل المسلحة في البلاد، وفقًا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.

وأضاف المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية محمود ضاهر، أمس الجمعة، إن المنظمة أطلقت برنامجًا شاملًا يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة على الإستجابة لخطر كورونا المستجد في 8 مناطق بشمال غربي سوريا، سيشرف عليه فريق عمل مكون من 15 شخصًا.