وزيرة الصحة تشكر المتحدة وإعلام المصريين لدعمهما الفرق الطبية في مواجهة كورونا

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، علي توجيه الشكر لشركة إعلام المصريين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للدعم المعنوي الذي قدمتاه إلى الفرق الطبية أثناء مواجهتهم فيروس كورونا المستجد.

وأضافت زايد خلال فيديو بثته “إكسترا نيوز”: “بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة الاطقم الطبية بمستشفيات العزل، أتقدم بالشكر لشركة إعلام المصريين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتقديمهم الدعم المعنوي للأطقم الطبية من خلال مبادرة دعم جيش مصر الأبيض، وزيارتهم لبعض مستشفيات العزل ولقاؤهم الأطقم الطبية التي كان لها بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لكل العاملين في تلك المستشفيات”.

وتابعت: “العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك”.