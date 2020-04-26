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“كارفور” يعلن ثاني إصابة بكورونا بين موظفيه.. ويغلق فرع داون تاون

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“كارفور” يعلن ثاني إصابة بكورونا بين موظفيه.. ويغلق فرع داون تاون “كارفور” يعلن ثاني إصابة بكورونا بين موظفيه.. ويغلق فرع داون تاون

أكدت إدارة سلسلة كارفور، عن إصابة ثاني موظفيها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

 

وتبين ذلك في بيانها الرسمي، والذي كان نصه: “عزيزي العميل نؤكد أن صحة وسلامة زملائنا وعملائنا تأتي في مقدمة أولوياتنا، ولذلك نحافظ على أعلى المعايير في عمليات وإجراءات النظافة والتعقيم” .

وتابعت: “جري تأكيد إصابة أحد زملائنا في كارفور سوبر ماركت داون تاون مول بفيروس كورونا المستجد، إذا جري نقل زميلنا المصاب للحجر ويجري تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة.

 

وأضافت “جري إغلاق الفرع اليوم الموافق 26 ابريل للقيام بعمليات التعقيم والتطهير كتدبير وقائي، وجري وضع فريق العمل المخالط له بالعزل المنزلي ونحن نتابع عن كثب مع السلطات الصحية لتنفيذ كافة التوصيات، وتشديد تنفيذ أعلى التدابير الأحترازية والوقائية، التي تحافظ على سلامة عملائنا وزملائنا”.

المشرق نيوز

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