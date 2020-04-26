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القنصلية السعودية في سيدني تحذر المواطنين من رسائل سفر مجهولة

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الرياض - مباشر: حذّرت قنصلية المملكة العربية في سيدني، اليوم الأحد، المواطنين من التجاوب مع رسائل مجهولة تروِّج لمواعيد متعلقة بسفرهم.

ودعت القنصلية في بيان على حسابها الرسمي ، دعت القنصلية المواطنين إلى إتباع التعليمات الصادرة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الرسائل المجهولة.

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