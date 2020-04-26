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إسرائيل تعلن تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

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إسرائيل تعلن تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا إسرائيل تعلن تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

صرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم في تصريح لها، عن تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و145 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال 24 ساعة، وفقًا لما ذكرته قناة”سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل، ولم تذكر القناة الإخباية مزيدًا من التفاصيل.

 

 

وأكدت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في وقت سابق، اليوم، إن عدد الوفيات بلغ 200 حالة بعد وفاة حالة واحدة منذ الليلة الماضية.

 

 

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه بداية من اليوم سيشهد الإسرائيليون قيودًا أقل بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأول الجمعة، على لوائح الطوارئ لمواصلة فتح الاقتصاد الإسرائيلي في ظل أزمة فيروس “كورونا”.

المشرق نيوز

شبكة عيون الإخبارية