تركيا تسجل ألفين و357 إصابة جديدة بكورونا

صرحت وزارة الصحة التركية، اليوم في تصريح لها، عن تسجيل ألفين و357 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19“، و99 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان: “جري تسجيل 2357 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 110130، وجري تسجيل 99 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 2805، كما جري شفاء 3558 ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 29140”.

وأضاف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة إصابات كورونا المستجد، اليوم، هي الأدنى منذ 20 يومًا.

وتابع، أن أعداد المصابين بالوباء في وحدات العناية المركزة مستمرة في انخفاض، على حد تعبيره.