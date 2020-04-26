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الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

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الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

صرحت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد في تصريح لها، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وجميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتبين أرتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.

 

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

المشرق نيوز

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