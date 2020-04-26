تراجع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر البلاد تضررًا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، 413 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 20732 حالة.

ويعد هذا الرقم الأقل في الوفيات منذ 31 مارس في المملكة المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل وفاة 288 حالة خلال ال24 ساعة الفائتة، ويعتبر هذا الرقم الأدنى منذ 20 مارس.

وقال وزير الصحة الإسباني، الأحد :”نحن في طور تعزيز تراجع تفشي الوباء” ، وأشار إلى أن أن 1729 إصابة فقط جرى تأكيدها في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم أقل من ألمانيا على قوله.

وترفع هذه الحصيلة اليومية إجمالي الوفيات إلى 23190 في هذا البلد الذي يعدّ من بين الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء خلف الولايات المتحدة وإيطاليا، وسط الشروع في تخفيف إجراءات الإغلاق العام عبر السماح للأطفال بالخروج.