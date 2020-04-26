أخبار عاجلة

8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

تويتر تسجل 17 مليون تغريدة قبل دخول شهر رمضان 2020

Print
تويتر تسجل 17 مليون تغريدة قبل دخول شهر رمضان 2020 تويتر تسجل 17 مليون تغريدة قبل دخول شهر رمضان 2020

بينما يستعد الناس لتمضية شهر رمضان وسط الظروف الحالية الاستثنائية، سجّلت منصة تويتر 17 مليون تغريدة في الشهر السابق لرمضان، مما شكّل زيادة في المحادثات بنسبة 70% منذ العام الماضي.

وللاحتفال بشهر رمضان أطلقت تويتر ثلاث وسوم جديدة تُظهِر رموزًا خاصة عند استخدامها، وتشمل 7 لغات: الإنجليزية والعربية والماليزية والتايلاندية والإندونيسية والهندية والإسبانية. وسوف يظهر القمر على شكل هلال عند استخدام الوسوم التالية باللغتين العربية والإنجليزية:

  • #رمضان.
  • #رمضان_كريم.
  • #رمضان_مبارك.
  • #Ramadan
  • #RamadanKareem
  • #RamadanMubarak

أما الرمز التعبيري الثاني فهو عبارة عن صورة لفانوس رمضان ويظهر مع استخدام الوسوم التالية:

  • #فانوس.
  • #فانوس_رمضان.
  • #فوانيس_رمضان.
  • #فوانيس.
  • #RamadanLanterns
  • #RamadanLantern

وأخيراً يظهر رمز تعبيري لكوب لبن وتمر، وذلك في إشارة للإفطار أو السحور عند استخدام الوسوم التالية:

  • #إفطار_رمضان.
  • #إفطار.
  • #إفطاراً_شهياً.
  • #إفطار_رمضان.
  • #إفطار.
  • #فطور_رمضان.
  • #فطور.
  • #سحور.
  • #سحور_رمضان.
  • #IftarRamadan
  • #Iftar
  • #Suhur 
  • #SuhurRamadan
  • #Suhoor
  • #Sahur
  • #Suhour

يقصد الأشخاص منصة تويتر للتحدّث عن المواضيع التي تثير اهتمامهم خلال الشهر المبارك، وأبرزها الإيمان والطعام والترفيه. وكانت كلٌ من ومصر من بين الدول العشر الأولى التي غرّدت على مستوى العالم، وإليكم بعض أبرز المحطات لهذا العام خلال الشهر السابق لرمضان:

احتلّت الدول التالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المراتب الأولى فيما يتعلق بالمحادثات حول شهر رمضان:

  1. المملكة العربية السعودية.
  2. .
  3. الكويت.
  4. الإمارات العربية المتحدة.
  5. عمان.

تم تغريد الرمز المستخدم للصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ﷺ حوالي 4 ملايين مرة، أما أبرز البلدان التي استخدمت الرمز في تغريداتها، فشملت:

  1. إندونيسيا.
  2. ماليزيا.
  3. المملكة العربية السعودية.
  4. تركيا.
  5. الولايات المتحدة الأمريكية.
  6. مصر.

أما أبرز الرموز التعبيرية المرتبطة بشهر رمضان على تويتر فهي:

مواضيع متعلقة
شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر

شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر

مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية

مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية

بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020

بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020

غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور

غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور

شبكة عيون الإخبارية