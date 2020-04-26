بعثة الأمم المتحدة تنفي إنهاء مهامها في الحديدة

أكدت حنان البدوي مسؤولة الإعلام والاتصال في بعثة المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن إنهاء مهام البعثة في الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة ومراقبة وقف إطلاق النار بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي قبل أكثر من عام.

وأكدت استمرار البعثة في عملها بقيادة الجنرال أبهيجيت جوها المتواجد حاليًا في الحديدة.

وأفادت البدوي أن الحاصل في الحديدة يتمثل في “قرار تخفيض عدد الموظفين الموجودين في اليمن بشكل احترازي ومؤقت”.

وقالت :”إن البعثة حريصة على تطبيق تعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحافظ على سلامة السكان المحليين وأيضًا سلامة أفراد البعثة من موظفين أمميين ومراقبين، كما أن كل الموظفين المحليين مستمرين في العمل”.

وأشارت إلى أن تركيز عمل البعثة في هذه المرحلة على تهيئة الأجواء لاستئناف عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلية تعزيز التهدئة وخفض التصعيد.