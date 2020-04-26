أخبار عاجلة

شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر -
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية -
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية -
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020 -
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. BBC News عربي

لماذا يجب أن نلتزم بإغلاق المساجد بسبب كورونا حتى في رمضان؟ الإجابة من فقيه متخصص

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020

بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020

هل يحمل سندباد هويتين عربيتين؟

هل يحمل سندباد هويتين عربيتين؟

صنّاع الفن… في مواجهة مع وباء كورونا؟

صنّاع الفن… في مواجهة مع وباء كورونا؟

عدت مع الكورونا إلى زمن الحرب...

عدت مع الكورونا إلى زمن الحرب...

شبكة عيون الإخبارية