لماذا يجب أن نلتزم بإغلاق المساجد بسبب كورونا حتى في رمضان؟ الإجابة من فقيه متخصص

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شحنة مساعدات طبية ثالثة من الصين لمصر
-
السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
مصر.. طريق سريع يحجب أشعة الشمس عن عشرات المباني السكنية
-
السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
باريس تندد بتصريحات شركة سانوفي للأدوية
-
السبت 16 مايو 2020 11:06 صباحاً
بتوقيت مصر حلقة 14-5-2020
-
السبت 16 مايو 2020 11:01 صباحاً
غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور
-
السبت 16 مايو 2020 10:51 صباحاً
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية
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السبت 16 مايو 2020 10:36 صباحاً
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي
-
السبت 16 مايو 2020 10:34 صباحاً
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو
-
السبت 16 مايو 2020 10:29 صباحاً
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا
-
السبت 16 مايو 2020 10:22 صباحاً
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة
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السبت 16 مايو 2020 09:56 صباحاً
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أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 26 أبريل 2020 06:09 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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