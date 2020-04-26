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السعودية والبحرين تنسقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

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السعودية والبحرين تنسقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا السعودية والبحرين تنسقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

 

مباشر: بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعيات انتشار ( كوفيد- 19) في دول المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الأحد، جرى خلاله استعراض مسار العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية ، وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية البحرينية.

كما تم خلال الاتصال بحث المسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعربية ذات الاهتمام المشترك.

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