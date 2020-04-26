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عمرو زكي يتحدث عن تفاصيل حادث السيارة

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عمرو زكي يتحدث عن تفاصيل حادث السيارة عمرو زكي يتحدث عن تفاصيل حادث السيارة

كشف عمرو زكي لاعب ومنتخب الأسبق عن تفاصيل حادث السير الذي تعرض له بسيارته العام الماضي

وقال عمرو زكي في تصريحاته لقناة الزمالك في برنامج زملكاوي: “احتجت 6 أشهر من العلاج في المستشفيات، وعدت للحياة الطبيعية بشكل عادي منذ 40 يومًا فقط، بعدما خضعت للعلاج منذ 30 أغسطس الماضي.”

وأضاف: “كنت في غيبوبة على الأقل لمدة 18 يوم وتعذبت كثيرًا في المستشفيات حتى تمكنت من العودة بشكل طبيعي من جديد.”

وتحدث عن تفاصيل الحادث الذي أدى إلى تحطيم سيارته: “في البداية ارتطمت في حافلة سياحية، ثم في الجبل وبعد ذلك في الشجرة.”

وأختتم: “قمت بإعادة السيارة منذ شهر واحد أمام المنزل وكل يوم انظر إليها اتعجب كيف يكون الشخص الذي خرج من هذه السيارة يكون علي قيد الحياة.”

 

المشرق نيوز

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