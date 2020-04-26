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رابط : منصة لتسجيل العامل الوافد الذي يرغب بمغادرة الأردن hemayah. jo

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رابط : منصة لتسجيل العامل الوافد الذي يرغب بمغادرة الأردن hemayah. jo رابط : منصة لتسجيل العامل الوافد الذي يرغب بمغادرة الأردن hemayah. jo

جى بي سي نيوز  :- قال وزير العمل نضال البطاينة: إنه ونظرا لوجود العديد من الطلبات من العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة تفيد برغبتهم في العودة إلى دولهم، ستتيح الوزارة المجال أمامهم للعودة إلى بلدانهم.
وستبدأ عمليات التسجيل لذلك اعتباراً من صباح يوم غد الأحد من خلال منصة https://hemayeh.jo/ ، وسيتمكن العمال من التسجيل باللغتين العربية والإنجليزية.
وأضاف البطاينة خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات أن الوزارة ستقوم بعد اكتمال تسجيل العمال في التاريخ المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمة لتمكين العمال من السفر بأقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع دولهم.
واضاف البطاينة انه سيتم إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر في حال سفرهم من غرامات الإقامة أو أية مبالغ تترتب عليهم تتعلق برسوم تصاريح العمل وغير ذلك من الرسوم؛ تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية، وبغض النظر عن طريقة وجودهم بالمملكة سواء أكانوا مخالفين ام لا ، وسينتهي التسجيل -بحسب البطاينة- وقبول الطلبات يوم الاثنين الموافق لــ 4 أيار المقبل.
واكد الوزير ان عمليات المغادرة للعمال ستكون وفقاً لأعلى المعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم في ظل ازمة انتشار .

جي بي سي نيوز

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