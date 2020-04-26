المراكز التجارية في جدة تسجل وفرة في المخزون الغذائي خلال رمضان

الرياض – مباشر: سجلت المراكز التجارية والتموينية بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية وفرة في المخزون الغذائي بجميع أنواعه وتعدد أصنافه التي يتم تأمينها في شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار التزام المتسوقين بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك خارج أوقات منع التجول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.

وشهدت هذه المراكز إقبالا على شراء اللحوم بأنواعها والخضروات والفواكه، والمعجنات والمشروبات، وخلافه من الاحتياجات التي اعتادت الأسر في هذا الشهر على توفيرها أثناء تجهيز المائدة الرمضانية.

وخصصت تلك المراكز عدداً من العاملين بالمداخل والمخارج لتزويد المتسوقين بالمستلزمات الضرورية للحد من انتقال العدوى ومنها القفازات والكمامات والمعقمات قبل دخولهم، والتعقيم حال خروجهم ورمي الأغراض المستخدمة في الأماكن المخصصة لذلك.

من جانب آخر حث عدد من التجار المتسوقين على عدم التزاحم لشراء المواد التموينية وتخزينها والعمل على الترشيد في الاستهلاك، مؤكدين أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات تغطى حاجة الطلب طوال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة.

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