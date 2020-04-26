أردوغان يحذر من انتهاك اتفاق إدلب.. وتمديد حظر التجوال بتركيا

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده لا تزال ملتزمة بتفاهم 5 آذار/ مارس مع روسيا للتهدئة في إدلب، لكنها "لن تتهاون حيال انتهاكات النظام السوري".

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أطلق أردوغان تحذيرا شديد اللهجة لنظام الأسد، محذرا من مغبة مواصلته انتهاك وقف إطلاق النار بإدلب.

كما شدد على أن بلاده لن تتسامح مع "المنظمات الظلامية التي تقوم بأعمال استفزازية" بإدلب.

ووجه الرئيس التركي دعوة للرأي العام الدولي لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهة "الانقلابي"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف: "ستواصل تركيا إفساد المؤامرات في البحر المتوسط عبر قوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها".

تمديد حظر التجوال

وبشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، أعلن أردوغان تمديد حظر التجوال نهاية هذا الأسبوع، ليشمل أيضا يومي الخميس والجمعة، ويتواصل بذلك أربعة أيام (23- 26 نيسان/ أبريل الجاري).

ويتزامن ذلك مع دخول شهر رمضان المبارك، إذ سيكون الجمعة يومه الأول بحسب التقويم.

ولفت أردوغان إلى أن الحجر الصحي ما يزال مفروضا على 239 حيا وبلدة ومنطقة سكنية لكسر سرعة انتشار الفيروس.

وطمأن الرئيس التركي المواطنين بالتأكيد على امتلاك مخزون كبير من الأدوية الحيوية، مشيرا إلى أن الشركات بدأت بتصنيعها محليا.

وقال: "نجحنا في منع تحول وباء كورونا إلى كارثة بفضل التزام شعبنا بالتدابير إلى حد كبير".

وتابع: "قطعنا شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية وسنواصل تقدمنا في كافة المجالات المهمة وعلى رأسها الأجهزة الطبية والأدوية".

عربي 21