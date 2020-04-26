البابا فرانسيس يدعو إلى عدم نسيان مكافحة مرض الملاريا

دعا البابا فرنسيس الأحد إلى عدم نسيان مكافحة مرض الملاريا “الذي يهدد مليارات الأشخاص في دول عدة” بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن بعد الصلاة “في حين نتصدى لتفشي فيروس كورونا المستجد علينا أيضًا ألا ننسى التزامنا للوقاية من الملاريا وعلاج مرضاها وهو يهدد مليارات الأشخاص في دول عدة”، مذكرًا بأن السبت كان اليوم العالمي لمكافحة الملاريا .

وأكد البابا أنه “يقف إلى جانب جميع المرضى والأشخاص الذين يعالجونهم ويسعون إلى التحقق من حصول كل فرد على العناية الصحية الأساسية”.

وفي 2017، أصيب 219 مليون شخص بالملاريا في العالم، توفي منهم 435 ألفا وأكثر من 90% من الحالات في إفريقيا بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

و الملاريا خلافا لوباء كوفيد-19 تصيب خصوصًا الأولاد.