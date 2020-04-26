الصحة السعودية: 1223 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و142 حالة شفاء

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1223 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، بحسب صفحتها بموقع التواصل- تويتر، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 17.52 ألف حالة، منها 15.03 حالة نشطة تستمر تلقيها للرعاية.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 142 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 2357 حالة.

وأعلنت الوزارة، تسجيل 3 حالات وفيات جديدة بالمملكة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية بينها سعودي في الهفوف و2 وافدين في جدة ومكة، ليبلغ إجمالي الوفيات 139 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن المسح والتقصي الذي تم بالمملكة أدى إلى رصد ومعرفة بؤر الانتشار والتفشي لفيروس كورونا.

وقال محمد العبدالعالي: "ويجب علينا الالتزام دائماً بالتعليمات، ويبقى الدور علينا الآن لتجاوز هذه الجائحة".

وأشار العبدالعالي، إلى خطوة رفع المنع الكلي، مبينا أنها تأتي بعد مراجعة كافة الأمور الصحية وغيرها، ومعرفة بؤر انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الالتزام الكبير لدى الجميع.

وشدد المتحدث، على أن المرحلة المقبلة مهمة باعتبار أن الجائحة ما زالت تنتشر عالميا، لافتا إلى أن رفع التجول الكلي والتحول لجزئي يتسمر بناء على التقييمات ومتى ما رأت المملكة رفع الإجراءات ستقوم بذلك بناء على التقارير والتقييمات العلمية.

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