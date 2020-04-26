الصين تصادر 89 مليون كمامة رديئة الصنع

أعلن مسئول حكومة فى الصين، اليوم الأحد ، أن السلطات الصينية، صادرت أكثر من 89 مليون كمامة رديئة الصنع، فيما تواجه بكين شكاوى من دول عدة إزاء معدات واقية سيئة الجودة صدّرتها إلى أنحاء العالم.

وتصاعد الطلب على معدات الحماية، مع تصدي دول العالم لوباء كوفيد-19 الذي أصاب قرابة 2,9 مليون شخص، إلا أنّ عدداً من الدول اشتكى من أقنعة سيئة ومنتجات حماية صدّرتها الصين، لاستخدامها غالبًا من الطواقم الطبية والفئات الضعيفة.

ونقلت قناة فرانس 24 ، أن نائبة مدير إدارة الدولة لتنظيم السوق ، جان لين ، قالت خلال مؤتمر صحفى، إنه حتى الجمعة، تمّ تفتيش نحو 16 مليون شركة، ومصادرة أكثر من 89 مليون قناع واقٍ و418 ألف قطعة من معدات الحماية.

وضبط المفتشون أيضًا مواد تعقيم غير فعالة تزيد قيمتها على 7,6 ملايين يوان (1,1 مليون دولار)، ولم يتضح حجم البضائع المخصصة للتصدير إلى الخارج من بين تلك التي جرت مصادرتها.

وفي محاولة للتخلص من المنتجات ذات الرديئة، أصدرت الصين، أمس ، السبت، قواعد جديدة تفرض أن تلبّي الأقنعة حتى تلك غير الطبية معايير الجودة الوطنية والدولية