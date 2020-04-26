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"الفخارية" تعلق على تأثر أعمالها بتداعيات الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا

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"الفخارية" تعلق على تأثر أعمالها بتداعيات الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا "الفخارية" تعلق على تأثر أعمالها بتداعيات الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا

الرياض – مباشر: كشفت الشركة لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية" عن أبرز تداعيات الأزمة الحالية لانتشار المستجد (كوفيد-19) على أعمالها والإجراءات الاحترازية المتخذة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنها ملتزمة بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين بالشركة والمساهمة بالحد من انتشار الوباء.

وأضافت "الفخارية"، أنه نظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الإجراءات والاحترازات، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد الأثر المالي والتشغيلي لتلك الأزمة، مؤكدة التزامها بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات المالية والإدارية والفنية التي تضمن حماية الشركة والتخفيف من آثار الأزمة.

وشددت الشركة، على أنها تسعى الى الاستفادة من المبادرات والقرارات السامية التي تبنتها وقدمتها حكومة المملكة، من أجل التخفيف من الأثار السلبية لانتشار الفيروس على شركات القطاع الخاص.

وأشارت، إلى أنها تقوم حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن، وستعلن عن أي تطور جوهري في حينه.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 4.05%، لمستوى 38.50 ريالا.

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