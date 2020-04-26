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عودة التظاهر بلبنان رغم "كورونا" وحظر التجوال

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عودة التظاهر بلبنان رغم "كورونا" وحظر التجوال عودة التظاهر بلبنان رغم "كورونا" وحظر التجوال

جي بي سي نيوز :- تظاهر المئات في مدينة طرابلس شمال لبنان، على الرغم من حظر التجوال المفروض بالبلاد لاحتواء تفشي المستجد.

جاء ذلك بمناسبة مرور ستة أشهر على بدء المظاهرات الاحتجاجية بالبلاد، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

واندلعت صدامات بين المتظاهرين والجيش الذي تعرض للرشق بالحجارة ورد بقنابل الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من منزل أحد النواب.

واحتشد المتظاهرون في ساحة النور التي كانت مركز التظاهرات في طرابلس.

وأحرق المتظاهرون الإطارات، وظلوا متجمعين حتى بعد بدء حظر التجوال الذي فرضته اعتبارا من الساعة الـ7:00 مساء (16:00 ت غ) لوقف انتشار الوباء.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكومة، وكذلك بالمصارف وحاكم البنك المركزي.

وشهد لبنان في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 حركة احتجاج واسعة النطاق حشدت خلال بضعة أيام مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ليعبروا عن غضبهم، ويطالبوا برحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

وينوء لبنان بثقل دين يبلغ 92 مليار دولار يمثل 170 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتخلفت الدولة في آذار/ مارس لأول مرة عن تسديد خدمات ديونها.

ويتهم الشارع اللبناني المصارف اللبنانية بالتواطؤ مع السلطة السياسية، والمساهمة في الدين العام الهائل وإفلاس الدولة.

عربي 21

جي بي سي نيوز

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