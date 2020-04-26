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ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في لبنان إلى 707 حالة

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ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في لبنان إلى 707 حالة ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في لبنان إلى 707 حالة

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الأحد تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس “ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 24 حالة وفاة”.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

المشرق نيوز

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