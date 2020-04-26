أسعار الحديد بالسعودية تقفز بنهاية مارس لأعلى مستوى في 11 شهرا

الرياض – السيد جمال: واصلت أسعار الحديد بالمملكة العربية السعودية الارتفاع مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي للشهر الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها في 11 أشهر (منذ شهر أبريل/ نيسان 2019)، فيما عاد متوسط سعر الأسمنت للتراجع بشكل طفيف على أساس شهري.

وقفز متوسط سعر طن الحديد بالسعودية بواقع 74.98 ريالا خلال الشهر الماضي على أساس شهري؛ مسجلاً 2719.67 ريالا، مقارنة مع 2644.69 ريالا للطن بنهاية شهر فبراير/ شباط 2020، بزيادة 2.8%، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وسجل متوسط سعر طن الحديد في المملكة خلال شهر مارس/ آذار الماضي أعلى مستوى له في 11 شهرا؛ منذ بلوغه مستوى 2729.54 ريالا في شهر أبريل/ نيسان 2019.

وزاد متوسط سعر طن الحديد بنسبة 1.2% خلال مارس/ آذار مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، الذي بلغ خلاله 2686.13 ريالا، بزيادة سنوية 33.54 ريالا بالطن.

وزاد متوسط سعر طن الحديد في المملكة بواقع 10.1% خلال أول 3 أشهر من عام 2020، وبزيادة قيمتها 250.1 ريالا بالطن مقارنة بمستواه في نهاية العام 2019 والبالغ 2469.57 ريالا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول.

أسعار جميع أنواع الحديد

وسجلت أسعار أغلب أنواع الحديد في السعودية ارتفاعا خلال شهر مارس/ آذار الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2019 باستثناء حديد تسليح 8 مم وطني و10 مم وطني بانخفاض 5.7% و5.5% على التوالي، لمستوى 2657.12 ريالا و2669.64 ريالا للطن.

وارتفع سعر الحديد 12 مم طني 5.17% لمستوى 2602.02 ريالا للطن، وحديد 6 مم وطني بنحو 1.4% لسعر 3307.05 ريالا للطن.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بشكل جماعي مقارنة مع شهر فبراير/ شباط؛ وكان أبرزها حديد 12 مم وطني و14 مم وطني بنسبة 4.1% و4.08% على التوالي؛ لمستوى 2602.45 ريال و2602.02 ريال للطن، مقابل سعرهما في الشهر السابق والبالغ 2499.97 ريالا و2499.98 ريالا على الترتيب.

انخفاض طفيف لسعر الأسمنت.. والطن بـ275 ريالا

وبالنسبة لمتوسط أسعار الأسمنت في المملكة سجل انخفاضا طفيفا خلال شهر مارس/ آذار على أساس شهري، بعد أن سجلت خلال فبراير/ شباط أعلى مستوى في 40 شهراً (منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

ووصل متوسط سعر كيس الأسمنت (وزن 50 كيلوجراماً) في السعودية إلى 13.38 ريال بنهاية شهر مارس/ آذار، مقارنة مع 13.40 ريالا في الشهر السابق.

وجاء الارتفاع في سعر الأسمنت بالمملكة بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي؛ مع استمرار صعود سعر الأسمنت الوطني بنحو 3.9% على أساس سنوي لمستوى 13.75 ريالا، مقارنة مع 13.23 ريالا في الشهر المماثل من 2019.

وانخفض السعر بشكل طفيف مقارنة مع الشهر السابق والبالغ خلاله 13.79 ريالا.

وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت الأسود بالمملكة (20 كيسا) 275 ريال بنهاية شهر مارس/ آذار 2020، مقارنة مع 264.6 ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و275.8 ريالا في شهر فبراير/ شباط.

وفي المقابل، انخفض سعر الأسمنت الأبيض الوطني بنسبة 6.1% لمستوى 36.24 ريال.

وبالنسبة للأسعار خلال شهر فبراير/ شباط 2020، واصلت أسعار الحديد بالمملكة الصعود للشهر الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها في 8 أشهر (منذ شهر يوليو/ تموز 2019)، فيما استمر متوسط سعر الأسمنت في الارتفاع ليسجل أعلى مستوى في 40 شهراً.

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