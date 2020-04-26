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"هدف": خطوات ميسرة للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف بالسعودية

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"هدف": خطوات ميسرة للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف بالسعودية "هدف": خطوات ميسرة للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف بالسعودية

الرياض ـ مباشر: أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق يَسّر خطوات الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، لتصبح بشكل إلكتروني، دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق، وذلك من أجل استفادة جميع منشآت القطاع الخاص.

وقال الجعويني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الأحد، إن مبادرة "دعم التوظيف" من الركائز الأساسية لبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وستستمر حتى بعد نهاية أزمة المستجد.

وأوضح مدير عام "هدف" أن مبادرة دعم التوظيف، تدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين باشروا العمل في منشآت القطاع الخاص منذ تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) إضافة إلى أي توظيف جديد.

ونوه الجعويني إلى أنه لا توجد مهن مستثناة من دعم المبادرة، حيث تدعم جميع الوظائف والمهن، في جميع الأنشطة وجميع منشآت القطاع الخاص، مضيفاً أن جميع المنشآت تستطيع الاستفادة من المبادرة إلكترونياً عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

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