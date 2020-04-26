السعودية.. التأمين الصحي يغطي تطعيمات الأطفال من خلال المنزل لمدة 3 أشهر

الرياض - مباشر: قال مجلس الضمان الصحي التعاوني بالسعودية، أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي خدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية لمدة 90 يوماً.

وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس ياسر المعارك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنه تم إبلاغ شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بذلك، لوضع الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور التعميم القاضي باعتماد الخدمة.

وأكد المعارك أن هذه الخطوة جاءت مواكبةً للجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد "COVID-19" واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها مجلس الضمان الصحي التعاوني حرصاً على حماية صحة المؤمن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.

وأضاف أنّ المجلس وضع عدة معايير يجب التقيّد بها، حيث ألزم شركات التأمين الصحي المؤهلة بتوفير خدمة تطعيمات الأطفال من خلال مقدمي خدمة معتمدين من المجلس ضمن الشبكة الطبية للمؤمن لهم.

كما أوجب على مقدمي الخدمة الالتزام بمعايير وإجراءات سلامة المرضى ومكافحة العدوى المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية بذلك، إضافة إلى عمل شركات التأمين ومقدمي الخدمة على حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم وحثهم على الحصول على تطعيمات الأطفال اللازمة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وأهاب المتحدث الرسمي باسم المجلس بجميع شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين إلى ضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات.

وتابع المعارك أنه يتعين على مقدمي الخدمة الراغبين في تقديم نشاط الرعاية الطبية المنزلية إشعار الأمانة العامة للمجلس من خلال البريد الإلكتروني hcpa@cchi.gov.sa حتى يتسنى للمجلس إدراجهم بالبوابة الإلكترونية ضمن قائمة مقدمي الرعاية الطبية المنزلية وإشعار شركات التأمين بذلك.

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