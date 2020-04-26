شركة أبحاث تتوقع تأثر قطاع الرعاية الصحية بالسعودية بسبب كورونا

الرياض - مباشر: توقعت شركة الراجحي المالية أن يتأثر قطاع الرعاية الصحية السعودي بسبب الإجراءات والتدابير الوقائية التي تنفذها الحكومة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير اليوم الأحد، أنه على الرغم من كون قطاع الرعاية الصحية قطاع دفاعي إلا أنه من المتوقع أن تؤدي أحداث انتشار كورونا إلى انخفاض عدد المرضى بالمستشفيات وتأجيل العمليات الجراحية بمستشفيات القطاع الخاص مما سيكون له تأثيراً على الوضع المالي للشركات، وتأجيل هامش الربح.

ورجحت شركة الأبحاث أن يجبر هذا الانخفاض في الطلب الشركات لتخفيف أسعارها، كما أشارت إلى أن معظم المرافق تعمل في الوقت الحالي بكامل طاقتها وستستمر في تحمل تكلفة العمليات، مما قد يؤثر على الهوامش.

ونوهت الراجحي كابيتال إلى أن هناك العديد من الشركات مثل مجموعة سليمان الحبيب الطبية شهدت جهودًا لتقليل التأثير من خلال تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، فضلاً عن تقديم الأدوية والخدمات الطبية الأخرى لعملائها في منازلهم، لافتة إلى أنه من الممكن بدء شركات أخرى بذات القطاع بمثل هذا النوع من الأنشطة.

وأشارت الراجحي كابيتال للأبحاث أن تلك الجهود قد تعوض إلى حد ما التأثير على الإيرادات بسبب انخفاض الطلب والأسعار.

كما أشارت شركة الأبحاث إلى أن حزمة التحفيز التي أعلنتها الحكومة مؤخراً قد تسهم في تحفيز القطاع من حيث سداد المستحقات وخصم على فواتير الكهرباء، وقد تؤتي ثمارها لشركات الرعاية الصحية في الفترة القادمة.

كما توقعت شركة الأبحاث أن يرتفع الطلب للمستشفيات العامة أكثر من الخاصة خلال عام 2021 لعدم استعدادهم للإنفاق بدلاً من الحصول على علاج مجاني، ولاتتوقع شركة الأبحاث انتعاشاَ كبيرا للقطاع خلال 2021 لكنها توقعت انتعاش خلال العامين المقبلين.

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