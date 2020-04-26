أخبار عاجلة

غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
فتح وحماس ترحبان بموقف الملك عبدالله الثاني ضد الضم الاسرائيلي -
مفاجأة غير متوقعة في مطعم عمرو -
قطر تدشن مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا -
الجيش العراقي يحذر من خلايا داعش النائمة -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 15/05/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
مسلسل رجالة البيت - لعبة البولينج بطريقة مختلفة وجديدة -
أنا كنت هموت! رد فعل سلوى خطاب بعد اكتشاف مقلب فيفي -
إبعدي عني! العفريت يحاصر سلوى خطاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

شركة أبحاث تتوقع تأثر قطاع الرعاية الصحية بالسعودية بسبب كورونا

Print
شركة أبحاث تتوقع تأثر قطاع الرعاية الصحية بالسعودية بسبب كورونا شركة أبحاث تتوقع تأثر قطاع الرعاية الصحية بالسعودية بسبب كورونا

الرياض - مباشر: توقعت شركة الراجحي المالية أن يتأثر قطاع الرعاية الصحية السعودي بسبب الإجراءات والتدابير الوقائية التي تنفذها للتعامل مع تفشي المستجد.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير اليوم الأحد، أنه على الرغم من كون قطاع الرعاية الصحية قطاع دفاعي إلا أنه من المتوقع أن تؤدي أحداث انتشار كورونا إلى انخفاض عدد المرضى بالمستشفيات وتأجيل العمليات الجراحية بمستشفيات القطاع الخاص مما سيكون له تأثيراً على الوضع المالي للشركات، وتأجيل هامش الربح.

ورجحت شركة الأبحاث أن يجبر هذا الانخفاض في الطلب الشركات لتخفيف أسعارها، كما أشارت إلى أن معظم المرافق تعمل في الوقت الحالي بكامل طاقتها وستستمر في تحمل تكلفة العمليات، مما قد يؤثر على الهوامش.

ونوهت الراجحي كابيتال إلى أن هناك العديد من الشركات مثل مجموعة سليمان الحبيب الطبية شهدت جهودًا لتقليل التأثير من خلال تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، فضلاً عن تقديم الأدوية والخدمات الطبية الأخرى لعملائها في منازلهم، لافتة إلى أنه من الممكن بدء شركات أخرى بذات القطاع بمثل هذا النوع من الأنشطة.

وأشارت الراجحي كابيتال للأبحاث أن تلك الجهود قد تعوض إلى حد ما التأثير على الإيرادات بسبب انخفاض الطلب والأسعار.

كما أشارت شركة الأبحاث إلى أن حزمة التحفيز التي أعلنتها الحكومة مؤخراً قد تسهم في تحفيز القطاع من حيث سداد المستحقات وخصم على فواتير الكهرباء، وقد تؤتي ثمارها لشركات الرعاية الصحية في الفترة القادمة.

كما توقعت شركة الأبحاث أن يرتفع الطلب للمستشفيات العامة أكثر من الخاصة خلال عام 2021 لعدم استعدادهم للإنفاق بدلاً من الحصول على علاج مجاني، ولاتتوقع شركة الأبحاث انتعاشاَ كبيرا للقطاع خلال 2021 لكنها توقعت انتعاش خلال العامين المقبلين.

ترشيحات:

وزير الصناعة السعودي يعلق على قرار عودة العمل بالمصانع

بأمر خادم الحرمين الشريفين.. رفع حظر التجول جزئياً بالسعودية في رمضان

الجوازات توضح شروط تسجيل الوافدين للعودة لبلدانهم

الملك سلمان يوافق على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين بـ18 دولة

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية