إنترنت سوسايتي فاونديشن تعلن عن برنامج منح جديد للاستجابة الطارئة

أطلقت مؤسّسة "إنترنت سوسايتي فاونديشن" برنامج منح جديد للاستجابة الطارئة يستهدف المؤسّسات التي تعمل على مشاريع تستخدم الإنترنت لتحسين الحياة خلال حالات الطوارئ أو استجابةً لها. ومع التركيز على فيروس "كوفيد-19" خلال العام الحالي، ستجتذب المؤسّسة طلبات المنح من برامج تستجيب إلى الوباء خلال الفترة الفوريّة للأزمة وما بعدها. ستُقدّم المنح التي تبلغ قيمتها ما بين 250,000 و 500,000 دولار أمريكي إلى مشاريع تدوم لفترة 12 شهراً.

أطلقت مؤسّسة "إنترنت سوسايتي فاونديشن" برنامج منح جديد للاستجابة الطارئة يستهدف المؤسّسات التي تعمل على مشاريع تستخدم الإنترنت لتحسين الحياة خلال حالات الطوارئ أو استجابةً لها. ومع التركيز على فيروس "كوفيد-19" خلال العام الحالي، ستجتذب المؤسّسة طلبات المنح من برامج تستجيب إلى الوباء خلال الفترة الفوريّة للأزمة وما بعدها. ستُقدّم المنح التي تبلغ قيمتها ما بين 250,000 و 500,000 دولار أمريكي إلى مشاريع تدوم لفترة 12 شهراً.