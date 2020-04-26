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Microsoft Edge يحصل قريبًا على ميزات وتحسينات جديدة

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Microsoft Edge يحصل قريبًا على ميزات وتحسينات جديدة Microsoft Edge يحصل قريبًا على ميزات وتحسينات جديدة

أصدرت شركة مايكروسوفت في شهر يناير متصفحها للويب (Microsoft Edge) المستند إلى (Chromium) للمستهلكين والشركات مع عدد من الميزات الجديدة، وكانت عملاقة البرمجيات مشغولة منذ ذلك الحين بإضافة ميزات جديدة إلى المتصفح لجعله قادرًا على منافسة (Google Chrome).

وتستعد الشركة قريبًا لإضافة مجموعة من الميزات الجديدة لمتصفح (Microsoft Edge) الموجودة حاليًا في إصدارات (Canary)، من ضمنها مولد رمز الاستجابة السريعة المدمج والتجميع إلى جانب التكامل بشكل أكبر مع نظامها التشغيلي ويندوز 10 والشبكات.

ومن المفترض رؤية هذه الميزات الجديدة في الإصدار الرسمي 84 والإصدارات الأحدث من المتصفح.

مزامنة الإضافات:

بالنظر إلى أن متصفح (Microsoft Edge) مبني على مشروع متصفح الويب المفتوح المصدر (Chromium)، فإنه قادر على تثبيت الإضافات المصممة لمتصفح مايكروسوفت بالإضافة إلى الملحقات المخصصة لمتصفح (Google Chrome).

ويعني ذلك وجود مجموعة متنوعة من الإضافات لمستخدمي (Microsoft Edge)، بحيث قد تصبح مزامنتها بين الأجهزة المختلفة عملًا روتينيًا بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الكثير من الإضافات.

وللمساعدة في ذلك، فإن مايكروسوفت صممت ميزة مزامنة الإضافات، بحيث تتم مزامنة الإضافات الخاصة بالمستخدم بين جميع الأجهزة التي يسجل الدخول إليها باستخدام الحساب نفسه.

ميزة التجميع:

يحتوي (Microsoft Edge) على ميزة فريدة تسمى التجميع التي تتيح للمستخدمين جمع ومقارنة عناصر التسوق، إلى جانب جمع المعلومات ودمجها من منصات مثل (ويكيبيديا) Wikipedia، وتجميع معلومات الحدث أو بيانات البحث معًا ووضعها في لوحة مخصصة للرجوع إليها لاحقًا.

وتعمل مايكروسوفت في الإصدار التالي من المتصفح على تحسين ميزة التجميع من خلال السماح للمستخدمين بحفظ جميع علامات التبويب المفتوحة في تجميع جديد أو موجود، بحيث يمكن بعد ذلك إعادة فتح كل علامات التبويب هذه من جهاز آخر سجل المستخدم الدخول إليه باستخدام الحساب نفسه.

مولد رمز الاستجابة السريعة:

تعمل مايكروسوفت على مولد تجريبي لرمز الاستجابة السريعة للمتصفح من شأنه السماح للمستخدمين بمشاركة وتبادل مواقع الويب بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).

ويتوفر مولد رمز الاستجابة السريعة في إصدارات (Canary) كعلامة تجريبية يحتاج المستخدم إلى تمكينها يدويًا من المتصفح، وبمجرد التمكين، سيعرض (Microsoft Edge) أيقونة (QR code) في شريط العناوين، ويمكن النقر على الأيقونة لإنشاء الرمز.

تحسينات أخرى:

تختبر مايكروسوفت أيضًا مجموعة من التحسينات الطفيفة، من ضمنها واجهة مستخدم منسدلة جديدة عند التصفح في وضع ملء الشاشة، بحيث يمكن الوصول إلى علامات التبويب بسرعة، وهناك أيضًا تحسينات على قارئ ملفات (PDF) وسياسات مجموعة جديدة حتى يتمكن المشرفون من إدارة المتصفح بسهولة أكبر.

وصححت مايكروسوفت عددًا من المشاكل التي تسببت في عدم تشغيل الفيديو المحمي على مواقع ويب معينة، وهناك مشكلة أخرى تؤدي إلى تعطل المتصفح في بعض الأحيان عند إلغاء مصادقة الملء التلقائي لبطاقة الدفع.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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